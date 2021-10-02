النائب العام الأسبق يروي تفاصيل المكالمة السرية مع أحمد مكي والغرياني

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

روى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام الأسبق، تفاصيل المكالمة السرية مع أحمد مكي وحسام الغرياني لمطالبته بتقديم استقالته من منصبه.

وأضاف محمود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي»، على قناة صدى البلد، أن مكي والغرياني طالباه بترك منصب النائب العام، وادعى أحمد مكي أن القوة الثورية تطالبه بتركه للمنصب كما هددته جماعة الإخوان بالاعتداء على شخصه واستهدافه من أجل ترك منصب النائب العام.

وقال النائب العام الأسبق إن محمد مرسي استدعى النائب العام المساعد وقيادات من النيابة من أجل حبس صحفيين وإعلاميين وكان من ضمنهم الإعلامي مصطفى بكري، كاشفا أنه رفض كل قرارات مرسي بشأن حبس إعلاميين وصحفيين، وأجرى اتصالا بمحمد سليم العوا وقال له: «مرسي الراجل بتاعكم مش فاهم حاجة» وأن جماعة الإخوان لا تملك الاقتراب من استقلال القضاء.