فريدة الشوباشي: تحمست لمبادرة التبرع بالأعضاء البشرية بعد إعلان إلهام شاهين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، إن الدكتور خالد منتصر، هو سبب اقتناعها بفكرة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، معتبرة أن هذه الفكرة شعلة تنوير في مصر.

وأضافت الشوباشي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة القاهرة والناس، مساء السبت، أنها تحمست بعد إعلان الفنانة إلهام شاهين التبرع بأعضائها بعد الوفاة التي تعتبرها شديدة الإنسانية، قائلة: «لما لقيت إلهام بادرت بدعم مبادرة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة أنا كمان اتحمست».

وتابعت: «القانون المصري يقر التبرع بين الأحياء وبعضهما ولم يفعل قانون التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة حتى الآن»، قائلة: «مستغربة من الناس اللي ليها عداوة لأي عمل إنساني.. أي حاجة يمكن أن تسعد إنسان يقفوا ضدها».