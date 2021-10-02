أخبار عاجلة

استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي -
أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو) -
جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد -
الاتحاد الأوروبي في مواجهة «أزمة وجودية» بعد حكم محكمة بولندية -
على وقع الاحتجاجات.. وزير خارجية إيران يلتقي الرئيس اللبناني -
الشباب يواجه ضمك ودياً في الملز -
أمير جازان بالنيابة يتابع تداعيات الأمطار ويطمئنّ على المواطنين -
الآسيوي يرشح الاتحاد للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر سبتمبر -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بإمبابة

Print
حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بإمبابة حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بإمبابة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة إمبابة في الجيزة، اليوم السبت، حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بإمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة إمبابة في الجيزة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة القسم، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما كميات من الأقراص ومخدرى الحشيش والبانجو، وفرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي

استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي

أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو)

أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو)

جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد

جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد

ضبط 535 مخالفة مرورية في أسوان

ضبط 535 مخالفة مرورية في أسوان