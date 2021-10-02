حبس المتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بإمبابة

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قررت نيابة إمبابة في الجيزة، اليوم السبت، حبس المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة بإمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة إمبابة في الجيزة، والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط شخصين، مقيمان بدائرة القسم، حال تواجدهما بمنطقة سكنهما بدائرة القسم وبحوزتهما كميات من الأقراص ومخدرى الحشيش والبانجو، وفرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار، وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائهما.