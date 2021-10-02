رابطة الأندية: الدوري الموسم المقبل في شكله الطبيعي.. وبطولة كأس جديدة

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عقد المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب أول اجتماعاته اليوم، بالمقر الدائم الجديد للرابطة، لمناقشة شكل الدوري وغيره من الترتيبات الخاصة بالنسخة الجديدة من المسابقة المحلية التي أعلنت الرابطة في وقت سابق انطلاقها بداية من يوم ٢٥ أكتوبر الجاري.

وقال أحمد دياب رئيس المكتب التنفيذي للرابطة، إنه بعد مشاورات مستمرة بين أعضاء الرابطة وأندية الدوري الممتاز خلال الأيام الماضية، قرر المكتب التنفيذي إقامة الدوري الممتاز في نسخته لموسم ٢٠٢١-٢٠٢٢ بنظام الدوري المعتاد بمشاركة ١٨ ناديا من دورين بنظام الذهاب والإياب مع خوض كل فريق ٣٤ أسبوعا، وهو القرار الذي توصلت إليه الرابطة بعد التشاور مع الأندية مؤخرا والوصول لأفضل شكل لمسابقة الدوري يحقق العدالة الكاملة ويخدم مصالح الأندية، موضحا أن غالبية الأندية طالبت بضرورة استمرار الدوري بشكلٍ الطبيعي وهو ما وافق عليه المكتب التنفيذي في النهاية.

شدد على أنه تقرر انطلاق النسخة الجديدة من الدوري يوم ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ على أن يكون مخططا نهايته بنهاية شهر أغسطس ٢٠٢٢، على أن تجرى القرعة الخاصة بالدوري يوم ١٢ أكتوبر الجاري.

كشف عن أن المكتب التنفيذي اعتمد كذلك بطولة كأس الرابطة المستحدثة على أن تنطلق يوم ٢ يناير المقبل.

أوضح أنه تمت مخاطبة اتحاد الكرة لسرعة الانتهاء من فتح الحساب المالي الخاص برابطة الأندية المحترفة، مع مطالبته بسرعة تسليم الكرة الموحدة لجميع أندية الدوري بشكل عاجل.