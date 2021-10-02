مرشح رئاسي سابق: الجزائر كانت تطعم فرنسا .. وحكومة باريس منزعجة من فشلها

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أعلن المرشح الرئاسي الجزائري السابق، رئيس حزب حركة البناء الوطني،عبد القادر بن قرينة، رفض الحركة التام للمساس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشأن الجزائري، مضيفا: الجزائريون يدركون جيدا عدوهم من صديقهم.

وأضاف: إدراكنا الجيد أن حكومة الرئيس الفرنسي ماكرون منزعجة من فشلها المسجل داخليا وخارجيا و آخره أزمة الغواصات وتريد أن تصدّر المشاكل وإخفاق حكومتها التي لم تنجح سوى في صناعة ربما بعض التوترات.

وأضاف:إستنكارنا الكبير للإستغلال السياسي للجالية الجزائرية في الحملات الانتخابية وإهمال حقوقها والإعتداء على قيمها المسجل خلال السنوات الأخيرة.

وتابع: تأكيد إعتزازنا بتاريخنا وشخصيتنا ووحدة شعبنا و تناغم مؤسساتنا فالجزائر كانت تطعم فرنسا وديوننا العالقة وثرواتنا المنهوبة دليل على أن الجزائر كانت أمة قائمة ودولة سيدة حاول الإستعمار طمسها لكنه لم يستطع ذلك.

وقررت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم السبت، استدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس للتشاور.

وكان قد اتهم سياسيون فرنسيون من اليمين واليمين المتطرف إيمانويل ماكرون، بمحاولة جلب أصوات ناخبيها من خلال قرار تقليص التأشيرة للجزائريين ومواطني تونس والمغرب وتقديم مبادرات صارمة ومفاجئة بشأن الهجرة.