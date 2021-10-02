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وقف نظر استئناف مجدي عبدالغني على تغريمه في قضية الميراث لهذا السبب

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وقف نظر استئناف مجدي عبدالغني على تغريمه في قضية الميراث لهذا السبب وقف نظر استئناف مجدي عبدالغني على تغريمه في قضية الميراث لهذا السبب

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قررت محكمة جنح مستأنف الدقي في الجيزة، السبت، وقف نظر استئناف مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الأسبق، على حكم تغريمه 200 ألف جنيه في قضيتي ميراث، لحين الفصل في الطعن المقدم من جانبه بعدم دستورية المادة التي يحاكم بها.

كان عدد من أقارب «عبدالغني»، قد أقاموا دعوى ضده متهمين إياه وآخرين بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بمنطقة الوراق.

كانت «جنح الدقي»، قد قضت بقبول معارضة عبدالغني، على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 5 آلاف جنيه، شكلًا وفي الموضوع تأييد الحكم المعارض فيه.

والقضية الصادر فيها الحكم تحمل رقم 12280 سنة 2020 جنح الدقي، والحكم الصادر يحق للكابتن مجدي عبدالغني الاستئناف عليه، أمام محكمة الجنح المستأنفة.

يذكر أن محكمة جنح الدقي، قضت قبل سابق بالحبس 6 سنوات للكابتن مجدي عبدالغني، وغرامة مالية 300 ألف جنيه، في 3 قضايا امتناع عن تسليم ميراث أقاربه، وكفالة قدرها 15 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

وجاءت الأحكام، بسبب امتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.

المصرى اليوم

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