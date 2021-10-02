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اجتماع موسع للمؤتمر التاسيسي للمرأة والرجل بين الصراع والتوافق ( 13-14-15 اكتوبر الجاري )

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اجتماع موسع للمؤتمر التاسيسي للمرأة والرجل بين الصراع والتوافق ( 13-14-15 اكتوبر الجاري ) اجتماع موسع للمؤتمر التاسيسي للمرأة والرجل بين الصراع والتوافق ( 13-14-15 اكتوبر الجاري )
" وكالة أخبار المرأة "

عقدت الهيئةالعليا لمؤتمر المراةوالرجل بين الصراع والتوافق على مدار يومين   اجتماعا موسعا للباحثين المشاركين في المؤتمر  برئاسة د. ساميةكيحل رئيس المؤتمر، ود. صادق أل خير الله نائب الرئيس  والامين العام للمؤتمر  د. معالي الجميلي  
والدكتور حسن الزوايدة رئيس لجنةالتوصيات عضو اللجنة العلمية
كما حضر  الاجتماع غالبية اعضاء اللجنة العلمية والمشاركين والمشاركات  بالبحوث المعتمدة في المؤتمر
 وتمت الاجابة  خلال الجلسة على استفسارات المشاركين الباحثين حول ماهية القاء مداخلاتهم وبحوثهم
وتم الاتفاق ان يكون الالقاء بصيغة بور بوينت ولمدة ١٠ دقائق لكل باحث مع وضع اللوكوات الخاصة بالمؤتمر والجهات المساهمة فيه وتصميم البوربوينت بحيث يكون للباحث حسب رغبته وتصوره.
. كما تمت الاشارةالى  نشر وتعميم  اللوكوات في  مجمزعة الواتساب الخاص بالباحثين لاعتمادها في البوربوينت الخاص بكم
 كما اشير لكافةالباحثيين من ارسال البوربوينت خلال يومين لترتيب الجلسات والمداخلات حسب المحاور الخاصة بالمؤتمر وارسالها على ايميل المؤتمر
womenwavi91@gmail.com
 وطرحت الاخوات المشاركات اسئلتهن واقتراحاتهن  وفندت د. اسراء علاءالدين مقترحااتها بهدف استكمالات وانجاج اعمال المؤتمر ....
 وبدورها طالبت الهيئةالعليا للمؤتمر الباحثين تحديد ملخصات بحوثكم كل حسب المحور الذي يطابق بحثكم.
 ولشار  د. حسن الزوايدة عضو اللجنة العلمية رئيس لجنةالتوصيات الى اهمية انجازهذه الترتيبات والتصميمات واعتماد  ارسالها استنادا الى مايلي :
١-عنوان البحث
٢-اسم الباحث
٣-رقم المحور
،علمأ أن محاور  المؤتمر كالاتي:
1-سبل العمل الجاد بين الرجل والمراة من اجل الوصول الى مجتمع قائم على الشراكةالفعالةبينهما
2_ المشكلات القائمةبين الرجل والمرأة داخل الاسرة والمجتمع
3-دور الاعلام في معالجةالمشكلات القائمة بين الرجل والمراة،من خلال التلوث الفكري والاخلاق والغزو. الثقافي
4- القضايا الشائكةبين الرجل والمرأة في ظل. القانون والعرف
5-التنمر. المجتمعي بين الرجل والمراة وتأثيره على. تربية الاطفال
6- نشاط المؤسسات التربوية وتاثيرها على اقامة الاسر النموذجية
وبدات فور الانتهاء من الاجتماع بدات ارسال المعلومات في نفس  المجموعة(الكروب ).

وكالة أخبار المرأة

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