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دخل قرار سعودي حيز التنفيذ، السبت، بتوطين 4 نشاطات جديدة، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.

وأعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية البدء في تطبيق قرار توطين أنشطة المقاهي والمطاعم والتموينات والأسواق المركزية، اعتبارا من السبت.

وبالنسبة للمطاعم يشمل القرار محلات الوجبات السريعة والمطاعم مع الخدمة ومطابخ الولائم ومحلات بيع العصائر بتطبيق التوطين بنسبة 20%، وحال كانت داخل المراكز التجارية والمجمعات تكون نسبة التوطين 40%.

وينص القرار على أن تكون نسبة التوطين بالنسبة للمقاهي ومحلات المثلجات 30%، على أن ترتفع النسبة حال كان ذلك النشاط داخل المجمعات التجارية لتصل إلى 50%.

وبالنسبة لسيارات بيع الأغذية والمشروبات ستكون نسبة التوطين 100% من جميع العاملين دون أي استثناءات.

ويشمل القرار قصر العمل في منافذ بيع التموينات والأسواق المركزية على السعوديين بنسبة 100% في مهن محاسب زبائن وخدمة العملاء ومشرف صناديق المحاسبة، وقصرها بنسبة 50% من مجموع العاملين في مهنة مشرف قسم.

وقالت الوزارة إن هذه القرارات تأتي في إطار استمرار جهودها في التوطين لتوفير فرص عمل للمواطنين بمختلف مناطق المملكة، و«رفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقا لأهداف رؤية المملكة 2030».