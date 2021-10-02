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تطلق تحذيرا للوافدين بشأن العمل في المملكة

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السعودية تطلق تحذيرا للوافدين بشأن العمل في المملكة تطلق تحذيرا للوافدين بشأن العمل في المملكة

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أطلقت المديرية العامة للجوازات ، اليوم السبت، تحذيرا جديدا للوافدين بشأن العمل في المملكة.

ونشرت مديرية الجوازات تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على «تويتر»، مساء اليوم السبت، حذرت من خلالها الوافدين من العمل لحساباتهم، بدعوى أن ذلك الأمر يعد مخالفا للأنظمة السعودية، وهو ما يستوجب عقوبة السجن والغرامة.

وشددت الجوازات السعودية على أن الوافد الذي يعمل لحسابه الخاص ستطبق بحقه العقوبات التالية:

1-غرامة مالية تصل إلى 50.000 ريال

2-السجن مدة تصل إلى ستة أشهر

3-الترحيل.

المصرى اليوم

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