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بينها خالد الجندي.. إلهام شاهين: استمعت إلى أراء دينية مستنيرة بشأن «التبرع بالأعضاء»

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بينها خالد الجندي.. إلهام شاهين: استمعت إلى أراء دينية مستنيرة بشأن «التبرع بالأعضاء» بينها خالد الجندي.. إلهام شاهين: استمعت إلى أراء دينية مستنيرة بشأن «التبرع بالأعضاء»

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قالت الفنانة إلهام شاهين، إن صاحب مبادرة التبرع بالأعضاء بعد حالة الوفاة هو الدكتور خالد منتصر، موضحة أن قانون التبرع بالأعضاء أقرته الدولة سنة 2010 ولكنه لم يُفعل، نظرًا لعدم تقدم أي شخص للتبرع، قائلة: «الناس ليس لديها ثقافة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، ورأي الدين مع التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة».

وأضافت شاهين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» عبر قناة القاهرة والناس، مساء السبت، أنها حاولت فتح الباب مرة أخرى أمام فكرة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة، بعد أخذ رأي أهل العلم وأهل الدين، متابعة أن بعض أهل الدين ضد فكرة التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة.

ولفتت إلى أنها استمعت إلى أراء دينية مستنيرة كثيرًا فيما يتعلق بهذا الشأن، متابعة أن الشيخ خالد الجندي أعلن أن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة حلال، وأنا أول المتبرعين وأعلنت ذلك منذ 10 سنوات.

وأضافت أن الدكتور أحمد سلوم، أحد مشايخ الأزهر، أعلن في إحدى المداخلات التليفزيونية أن التبرع بالأعضاء البشرية بعد الوفاة صدقة جارية على المتوفي المتبرع.

المصرى اليوم

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