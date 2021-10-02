جمارك مطار القاهرة تضبط زجاجات معبأة بسائل الماريجوانا المخدر

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في إطار التنسيق والتعاون بين سلطات الجمارك بمطار القاهرة الدولي مبني الركاب رقم 2 برئاسة الدكتور ماجد موسى، وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة بقيادة العميد محمود إسماعيل، تم ضبط محاولة تهريب عدد من الزجاجات المعبأة بسائل الماريجوانا المخدر الممنوع حيازتها أو تصديرها أو إستيرادها أو تداولها طبقا لجداول قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية في الصالة الحمراء بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة، على الحقائب المتخلفة تقدم أحد الركاب وبحوزته حقيبتين خاصتين به لتفتيشهما، فقام أحمد محمد فوزي مدير الحركة المشرف على الصالة، بتكليف أحمد عطالله عبدالتواب مأمور الجمرك، بتفتيش الحقيبتين فتبين وجود 14 أمبول زجاجي خاص بالشيش الإلكتروني بهم زيت الماريجوانا المخدر و2 قطعة خاصة بتلك الشيش بداخلهم نفس السائل وشيشه إلكترونية بها نفس السائل أيضاً.

قرر أسامة محمد دياب مدير الجمرك، إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب برقم 126 لسنة 2021 بعد العرض على الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي احال الراكب للنيابة المختصة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.