أخبار عاجلة

استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي -
أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو) -
جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد -
الاتحاد الأوروبي في مواجهة «أزمة وجودية» بعد حكم محكمة بولندية -
على وقع الاحتجاجات.. وزير خارجية إيران يلتقي الرئيس اللبناني -
الشباب يواجه ضمك ودياً في الملز -
أمير جازان بالنيابة يتابع تداعيات الأمطار ويطمئنّ على المواطنين -
الآسيوي يرشح الاتحاد للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر سبتمبر -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سلطنة عمان تحث المواطنين على مغادرة منازلهم مع اشتداد العاصفة شاهين

Print
سلطنة عمان تحث المواطنين على مغادرة منازلهم مع اشتداد العاصفة شاهين سلطنة عمان تحث المواطنين على مغادرة منازلهم مع اشتداد العاصفة شاهين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حثت السلطات في سلطنة عمان آلاف السكان بالمناطق الساحلية على مغادرة منازلهم والتوجه إلى مراكز الإيواء الطوارئ اليوم السبت مع استعداد السلطنة لاشتداد العاصفة المدارية شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى.

ودعت اللجنة الوطنية العمانية لإدارة الحالات الطارئة إلى عمليات إجلاء في منطقتي بركاء وصحم الشماليتين والمناطق الساحلية بما في ذلك أجزاء من العاصمة مسقط حيث من المتوقع أن تصل العاصفة شاهين غدا الأحد مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة.

ويعيش معظم سكان السلطنة المصدرة للنفط وعددهم خمسة ملايين نسمة في مسقط وحولها.

وقالت هيئة الطيران المدني العمانية أمس الجمعة إنها تتوقع اشتداد العاصفة شاهين وتحولها إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى خلال 24 ساعة وتوقعت ارتفاع أمواج البحر وحثت المواطنين على الابتعاد عن الأماكن المنخفضة خشية حدوث سيول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي

استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي

أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو)

أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو)

جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد

جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد

ضبط 535 مخالفة مرورية في أسوان

ضبط 535 مخالفة مرورية في أسوان