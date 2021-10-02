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للتأمين يفوز ببطولة الجمهورية للشركات في الكرة الخماسية

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مصر للتأمين يفوز ببطولة الجمهورية للشركات في الكرة الخماسية للتأمين يفوز ببطولة الجمهورية للشركات في الكرة الخماسية

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فاز فريق للتأمين، اليوم، ببطولة الجمهورية للشركات في كرة القدم داخل الصالات التي افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منافساتها على الملاعب الخماسية ببورسعيد.

وحسم فريق مصر للتأمين رواد خمسين عاما المباراة النهائية لصالحه بتسجيله هدفين دون مقابل في مرمى منافسه ضرائب إسكندرية.

وعقب مراسم التتويج، أشاد أعضاء الفريق بدعم عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب، الرئيس التنفيذي للشركة، للنشاط الرياضي في الشركات العاملة بسوق التأمين المصري، وتنظيمه في هذا الصدد فعاليات بطولة مصر للتأمين الأولى، مشيرين إلى أن هذا ساهم في رفع مستوي النشاط الرياضى ومستوى أداء الفرق المشاركة في بطولة الجمهورية للشركات ببورسعيد.

وتأهل فريق مصر للتأمين الـ 50 إلى المباراة النهائية على حساب كلا من فرق مصر للسياحة وزيوت طنطا ومصر الجديدة للإسكان ومياه كفر الشيخ وكهرباء المنيا والسكر للصناعات وبوتاجسكو.

وكانت بطولة الجمهورية للشركات قد انطلقت على ملاعب صالات بورسعيد الدولية وملاعب المدينة الرياضية في حضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور حسنى غندر رئيس الاتحاد العام للشركات ومجلس إدارة الاتحاد وقيادات الوزارة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنافس فيها 15 ألف رياضى في 101 مسابقة ينتمون لـ 168 شركة تحت شعار حياة كريمة.

المصرى اليوم

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