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تفاصيل انقلاب سيارة ملاكي يقودها «لواء على المعاش» وإصابة زوجته بطريق الكريمات

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تفاصيل انقلاب سيارة ملاكي يقودها «لواء على المعاش» وإصابة زوجته بطريق الكريمات تفاصيل انقلاب سيارة ملاكي يقودها «لواء على المعاش» وإصابة زوجته بطريق الكريمات

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طلبت نيابة الصف في الجيزة، السبت، تحريات أجهزة الأمن حول حادث انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها لواء شرطة بالمعاش، ما أدى إلى إصابته وزوجته التي كانت رفقته.

كانت شرطة النجدة، قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث بطريق الكريمات ووجود مصابين.

وكشفت المعاينة الأولية أنه أثناء سير سيارة ملاكي قيادة لواء شرطة بالمعاش ترافقه زوجته انفجرت أحد الإطارات، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها.

وأسفر الحادث عن إصابة الزوجين بكدمات وسحجات بالجسم نقلا على إثرها إلى قرب مستشفى للعلاج وحالتهما العامة مستقرة.

تم تجنيب السيارة نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

المصرى اليوم

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