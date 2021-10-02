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مجلس الدولة: وزارة العدل تسير بخطى متسارعة لجعل مسألة الرقمنة واقعية

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مجلس الدولة: وزارة العدل تسير بخطى متسارعة لجعل مسألة الرقمنة واقعية مجلس الدولة: وزارة العدل تسير بخطى متسارعة لجعل مسألة الرقمنة واقعية

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قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام ونائب رئيس مجلس الدولة، إن فكرة الاحتفال بعيد يوم القضاء المصري ولدت مع اجتماع الرئيس عبدالفتاح ، بالمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية في 2 يونيو الماضي، وتقرر أن أول أكتوبر يكون يوما للقضاء المصري، بحيث يضاف إلى أيام الخالدة، خاصة أنه في شهر أكتوبر الذي يحمل إطلالات مضيئة في التاريخ المصري.

وأضاف كرسوع، خلال مداخلة مع برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»، أن الاحتفال بيوم القضاء المصري يعبر عن مدى احترام الدولة المصرية للقضاء وللدستور والفصل بين السلطات ودولة القانون، لافتا إلى أن العدالة في مصر لها نصيب كبير من مشروع القومي للتحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع كل الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الاتصالات.

وتابع أن وزارة العدل تسير بخطى متسارعة نحو جعل مسألة الرقمنة والميكنة واقعية لكل من يحتاج خدمات القضاء المختلفة عن بُعد.

المصرى اليوم

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