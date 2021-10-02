زيادة سرعة الإنترنت في المدارس 100 ميجا

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كشف مدير تقنية المعلومات في الإدارة العامة للتعليم في الأحساء ممدوح الذكر الله، توجه دعم وزارة التعليم لزيادة سرعة الإنترنت في المدارس إلى 100 ميجا بايت، بدلاً من السرعة الأعلى حاليا في المدارس 10 ميجا بايت، مؤكداً أن هناك شراكة مع الاتصالات السعودية وشعبة التشغيل والصيانة، لنقل الدوائر في المدارس المنقولة والمستحدثة، وأيضًا عمل صيانة لها بالتنسيق مع إدارة تقنية المعلومات، بالإضافة إلى تحويل النحاسي إلى فايبر للمدارس الواصل لها ذلك، وتم العمل على 32 مدرسة كمرحلة أولى، والمرحلة الثانية تستهدف 62 مدرسة في مدن وبلدات المحافظة بالقطاعين البنين والبنات.

وكانت إدارة تقنية المعلومات وبالشراكة مع شركة الاتصالات السعودية، عقدت اجتماعها الثاني لمتابعة وحل مشكلات الإنترنت في المدارس.

وأشار الذكر الله إلى توجيه المدير العام للتعليم في المحافظة حمد العيسى، بإطلاق حملة لمعالجة التشوهات البصرية الخاصة بالتمديدات الخاصة بأجهزة الحاسبات الآلية في المدارس، كما تعمل إدارة تقنية المعلومات على نقل وتجهيز 30 معمل خلال الأسبوعين المقبلين، يذكر أن إجمالي مدارس البنين 508 مدارس، والبنات 597 مدرسة.