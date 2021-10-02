شريان قرى نجران بلا سفلتة

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فيما طالب الأهالي بسرعة تنفيذ مشروع سفلتة شارع الحصين بنجران، وعد المجلس البلدي بدعم مطالب الأهالي لدى أمانة المنطقة، حتى يتم اعتماد وترسية مشروع سفلتة الشارع الذي يمثل أهمية كبيرة، نتيجة توسطه الطرق المؤدية إلى القرى، وارتباطه بشريان رئيسي للحركة، وهو طريق الملك عبدالله إضافة إلى تنفيذ عبارات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

ورحب المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بنجران محمود قحاط، بكافة مطالبات المواطنين بخاصة حي الحصين باعتبار أن الطريق حيوي، واعدا بدعم ومتابعة كافة المطالب مع أمانة نجران.

ويعتبر شارع الحصين المار بوادي نجران شريانا رئيسيا تمر منه السيارات بشكل يومي ويربط قرى حي الحصين مع طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يربط جنوب نجران بشرقها، حيث طالب المواطنون بضرورة سفلتة الطريق وعمل عبارات، حتى يتمكنوا من عبور الشارع الرملي بدون عرقلة لسياراتهم خاصة أثناء جريان السيل.