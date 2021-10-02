أخبار عاجلة

استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي -
أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو) -
جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد -
الاتحاد الأوروبي في مواجهة «أزمة وجودية» بعد حكم محكمة بولندية -
على وقع الاحتجاجات.. وزير خارجية إيران يلتقي الرئيس اللبناني -
الشباب يواجه ضمك ودياً في الملز -
أمير جازان بالنيابة يتابع تداعيات الأمطار ويطمئنّ على المواطنين -
الآسيوي يرشح الاتحاد للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر سبتمبر -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

شريان قرى نجران بلا سفلتة

Print
شريان قرى نجران بلا سفلتة شريان قرى نجران بلا سفلتة
فيما طالب الأهالي بسرعة تنفيذ مشروع سفلتة شارع الحصين بنجران، وعد المجلس البلدي بدعم مطالب الأهالي لدى أمانة المنطقة، حتى يتم اعتماد وترسية مشروع سفلتة الشارع الذي يمثل أهمية كبيرة، نتيجة توسطه الطرق المؤدية إلى القرى، وارتباطه بشريان رئيسي للحركة، وهو طريق الملك عبدالله إضافة إلى تنفيذ عبارات لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

ورحب المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بنجران محمود قحاط، بكافة مطالبات المواطنين بخاصة حي الحصين باعتبار أن الطريق حيوي، واعدا بدعم ومتابعة كافة المطالب مع أمانة نجران.

ويعتبر شارع الحصين المار بوادي نجران شريانا رئيسيا تمر منه السيارات بشكل يومي ويربط قرى حي الحصين مع طريق الملك عبد الله بن عبد العزيز الذي يربط جنوب نجران بشرقها، حيث طالب المواطنون بضرورة سفلتة الطريق وعمل عبارات، حتى يتمكنوا من عبور الشارع الرملي بدون عرقلة لسياراتهم خاصة أثناء جريان السيل.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة

ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة

ضبط مواطن اعتدى على مسن بالضرب

ضبط مواطن اعتدى على مسن بالضرب

إنهاء تفويض محققي اليمن يشكل انتكاسة للحوثي

إنهاء تفويض محققي اليمن يشكل انتكاسة للحوثي

منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق

منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق