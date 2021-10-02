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مبادرة مجتمعية لأمانة الباحة

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مبادرة مجتمعية لأمانة الباحة مبادرة مجتمعية لأمانة الباحة
أطلقت أمانة منطقة الباحة والبلديات المرتبطة بها بحضور نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله البدير مبادرة مجتمعية تحت عنوان «نعمل معًا لخدمتكم».

وتضمنت المبادرة التي انطلقت في متنزه رغدان 3 محاور رئيسة تشمل التعاون في نظافة الحدائق والمتنزهات تحت شعار «اترك المكان أفضل مما كان» وذلك بعد انقضاء موسم الصيف ومغادرة المصطافين، حيث تم توزيع عدد من أكياس جمع النفايات على المتطوعين المشاركين في الحملة، إضافة إلى زراعة أشجار محلية، وتنفيذ أعمال بناء ديكوري بالحجر الطبيعي المحلي، وكذلك عمل رسومات جدارية في حب الوطن تحاكي هوية وطبيعة المنطقة تحت شعار «لنترك أثرًا».


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