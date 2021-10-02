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جدولة احتياجات الدائرة السابعة بالاحساء

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جدولة احتياجات الدائرة السابعة بالاحساء جدولة احتياجات الدائرة السابعة بالاحساء
عرض أهالي الدائرة الانتخابية السابعة، التي تضم البلدات والمدن الشرقية وحي الملك فهد في الهفوف، التابعة للأحساء، نحو 6 توصيات ومطالبات ومقترحات خدمية أمام أمين الأحساء المهندس عصام الملأ، ورئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي.

وشملت التوصيات المشتركة ضرورة العناية بجودة الحياة وأنسنة المدن، وإيجاد متنزه يلبي حاجة البلدات الشرقية، والتنسيق مع الإدارات الحكومية في إيجاد أراض لإنشاء حدائق وأسواق نموذجية، إضافة إلى ربط بعض الطرق بالطريق الدائري، مع تجهيز ملعب في كل قرية، والتنسيق مع مؤسسة الري لإيجاد مصادر مياه للزراعة.


الوطن السعودية

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