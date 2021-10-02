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مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمواطنين

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مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمواطنين مستشار الرئيس يزف بشرى سارة للمواطنين

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إنه تباحث مع الجانب الألماني لتوفير أكبر عدد من سيارات الإسعاف بأحدث التقنيات بجانب توفير أجهزة حديثة للأشعة المقطعية متمثلة بجهاز أشعة مقطعية متنقل.

وأضاف تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أنه زار مصنع الأجهزة المقطعية في ألمانيا ولديهم أحدث التكنولوجيا في العالم.

ولفت إلى أن الجانب الألماني سيوفر عيادات متنقلة من أجل مبادرة «حياة كريمة»، لافتا إلى أن العيادات المتنقلة من أجل المواطن المصري البسيط.

وتابع مستشار الرئيس: «وضعنا خطة لتوفير كل السيارات والأجهزة الطبية المتطورة في أسرع وقت ممكن، كما ناقشنا كيفية الحفاظ على الأجهزة الطبية داخل سيارة الإسعاف في ظل تغير درجة الحرارة».

ونوه بأنه اطلع على الأجهزة الخاصة بصحة المرأة، متابعا: «وحدات صحة الأسرة ستكون موجودة في كل مكان وستقدم خدمات الرعاية الصحية».

ولفت إلى أن سيارات العيادات المتنقلة ستدخل الأماكن الضيقة والمزدحمة، متابعا: «4500 سيارة طبية مجهزة.. تعاقدنا مع ألمانيا بمليارات الدولارات عليها وستتوالي إلى عام 2023»، معقبا: «لأول مرة نتعاقد على سيارات إسعاف بهذا العدد الضخم من السيارات».

وأكمل: «500 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى لسيارات الإسعاف التي تعاقدنا مع ألمانيا عليها».

المصرى اليوم

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