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انقلاب «ميكروباص» وإصابة 9 أشخاص بينهم شرطي بدائري الوراق (تفاصيل)

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انقلاب «ميكروباص» وإصابة 9 أشخاص بينهم شرطي بدائري الوراق (تفاصيل) انقلاب «ميكروباص» وإصابة 9 أشخاص بينهم شرطي بدائري الوراق (تفاصيل)

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طلبت نيابة شمال الجيزة، اليوم السبت، تحريات أجهزة الأمن لكشف ملابسات حادث إصابة 9 أشخاص بينهم أمين شرطة في انقلاب سيارة أعلى الطريق الدائري بمنطقة القومية بالوراق.

أفادت التحقيقات بأنه أثناء سيارة «سوزوكي فان» بالطريق الدائري اتجاه المرج، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها بنهر الطريق.

وكانت شرطة النجدة، تلقت بلاغًا بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري بمنطقة القومية العربية.

أسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم أمين شرطة نقلوا إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج اللازم، وتم تجنيب السيارة نهر الطريق.

حُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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