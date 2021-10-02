سلطان عمان يصدر توجيهات للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه سلطان عمان، هيثم بن طارق، بتوفير كافة المتطلبات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة للإعصار المداري "شاهين".

جاءت توجيهات السلطان خلال اجتماع استثنائي للجنة الوطنية لإدارة الطوارئ برئاسة المفتش العام للشرطة والجمارك، بحسب صحيفة "الرؤية"، اليوم السبت.

وشهد الاجتماع الوقوف على التوصيات التي تقدمت بها اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة الوطنية في المحافظات.

كما شهد الاجتماع كذلك الوقوف على جهود الاستعداد والجاهزية التي تقوم بها الجهات الرئيسية والمساندة المشاركة في التعامل مع الحالة المدارية وتأثيرها المتوقع.

وأصدرت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان، مساء اليوم تحذيرا حول الإعصار المتوقع أن يضرب سواحل البلاد يومي الأحد والاثنين (غدا وبعد غد) المقبلين.

وقالت الهيئة في بيان للمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة التابع لها نشرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية: "توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري شاهين حاليا على دائرة عرض 24.5 درجة شمالا، وخط طول 60.7 درجة شرقا".