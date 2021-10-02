وسائل إعلام: إسرائيل والبحرين تبحثان التعاون لمواجهة تهديدات إيران

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أفادت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، بأن «إسرائيل والبحرين بحثتا التعاون بينهما للتصدي للتهديدات الإيرانية التي تتعرض لها سفن المملكة في مياه الخليج بواسطة طائرات مسيرة مفخخة».

وقال مصدر إسرائيلي مطلع للصحيفة إن «وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بحث مع كبار مسؤولي المملكة، التعاون بين البلدين للتصدي للتهديدات الإيرانية التي تتعرض لها سفن المملكة في الخليج بواسطة طائرات مسيرة مفخخة».

وأضاف أن «إيران تعكف على تطوير قدراتها الهجومية في هذا المجال (الطائرات المسيرة)، الأمر الذي يشكل مصدر قلق لدى البعض من دول الخليج».

وأشار إلى أن «إسرائيل تكتسب خبرة التصدي لهذا التهديد، وقد تستطيع هذه الدول أن تستفيد منها».

وكان لابيد أجرى، الخميس، زيارة إلى البحرين هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، حيث التقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، بعد عام من توقيع اتفاق لتطبيع العلاقات بين البلدين«.