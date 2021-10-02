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الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين في الجوف

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الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين في الجوف الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين في الجوف

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أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، اليوم السبت، أنه تمكن من استعادة بعض المواقع التي سيطر عليها الحوثيون في محافظة الجوف الحدودية مع .

وذكر المركز الإعلامي للقوات اليمنية الحكومية المسلحة، أن «قوات الجيش في جبهة الدحيضة شرق مدينة الحزم، مركز الجوف، شنت هجوما واسعا من عدة محاور على الحوثيين، تمكنت على إثره من تحرير مواقع ومساحات واسعة باتجاه حويشان وشرق اللبنات بعد معارك حاسمة»​​​.

وأضاف: «الجيش نفذ بالتزامن هجوما كاسحا جنوب الجوف حرر خلاله مناطق واسعة باتجاه البرش»، مؤكدا «إلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بالحوثيين واستعادة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر».

بدورها، قالت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين إن طيران التحالف العربي، استهدف اليوم السبت بـ33 غارة مديريتي الجوبة وحريب، وسبع غارات مديرية صرواح بمحافظة مأرب وسط البلاد.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني حوثي قوله إن الغارات «خلفت أضرارا بممتلكات المواطنين ومزارعهم».

المصرى اليوم

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