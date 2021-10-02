هنية: انتصار «طالبان» في أفغانستان يؤكد قدرة الأمة على مجابهة المحتلين

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قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إن تولي «طالبان» الحكم في أفغانستان يمثل «انتصارا على الاحتلال الأمريكي ويؤكد قدرة الأمة على تحرير أوطانها من الغزاة».

وأعرب خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي عن تطلعاته بأن يكون للحركة «دور داعم ومساند لإخوانهم في فلسطين لتحرير بيت المقدس».

وعبّر رئيس الحركة للوزير عن «ارتياحه لهذه الحكمة في قيادة البلاد وإدارتها خلال عملية التحرير»، مشددا على أهمية «الانفتاح على كل مكونات الشعب الأفغاني المسلم، وخاصة أصحاب المشروع الإسلامي وترسيخ الشراكة في بناء الدولة ومواجهة تحديات البناء لمؤسسات الحكم المختلفة».

وأشار إلى ضرورة أن تكون فلسطين «حاضرة في خطابات الخارجية الأفغانية، وخاصة القدس وما يجري فيها من انتهاكات»، معبرا عن «فرحة المقاومة والأمة بانتصار سيف القدس وتحرير أفغانستان».