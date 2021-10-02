أخبار عاجلة

على وقع الاحتجاجات.. وزير خارجية إيران يلتقي الرئيس اللبناني -
الشباب يواجه ضمك ودياً في الملز -
أمير جازان بالنيابة يتابع تداعيات الأمطار ويطمئنّ على المواطنين -
الآسيوي يرشح الاتحاد للفوز بجائزة الفريق الأفضل في شهر سبتمبر -
"ملهم العالم" لـ"القرني" الأكثر مبيعاً.. و"بادويلان" لـ"سبق": 20 ألف نسخة توشك على النفاد -
الربّاعة ذكرى خرمي: نشكر قيادتنا الرشيدة على دعمها رياضة المرأة -
"حصاد يوم".. توزيع 3 آلاف مظلة على المعتمرين والعاملين بالحرم -
صاعقة رعدية تضرب سطح محل تجاري بجازان ولا إصابات -
بالفيديو.. اندلاع حريق في ملعب مباراة أندورا وإنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم -
انفجار يبتر قدمي امرأة حامل يكشف عن شبكة ألغام حوثية محرمة دوليًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

هنية: انتصار «طالبان» في أفغانستان يؤكد قدرة الأمة على مجابهة المحتلين

Print
هنية: انتصار «طالبان» في أفغانستان يؤكد قدرة الأمة على مجابهة المحتلين هنية: انتصار «طالبان» في أفغانستان يؤكد قدرة الأمة على مجابهة المحتلين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» الفلسطينية إن تولي «طالبان» الحكم في أفغانستان يمثل «انتصارا على الاحتلال الأمريكي ويؤكد قدرة الأمة على تحرير أوطانها من الغزاة».

وأعرب خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية «طالبان» أمير خان متقي عن تطلعاته بأن يكون للحركة «دور داعم ومساند لإخوانهم في فلسطين لتحرير بيت المقدس».

وعبّر رئيس الحركة للوزير عن «ارتياحه لهذه الحكمة في قيادة البلاد وإدارتها خلال عملية التحرير»، مشددا على أهمية «الانفتاح على كل مكونات الشعب الأفغاني المسلم، وخاصة أصحاب المشروع الإسلامي وترسيخ الشراكة في بناء الدولة ومواجهة تحديات البناء لمؤسسات الحكم المختلفة».

وأشار إلى ضرورة أن تكون فلسطين «حاضرة في خطابات الخارجية الأفغانية، وخاصة القدس وما يجري فيها من انتهاكات»، معبرا عن «فرحة المقاومة والأمة بانتصار سيف القدس وتحرير أفغانستان».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي

استعدادات مكثفة لانطلاق الدورة التاسعة لمهرجان الأردن الدولي

أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو)

أثناء تفقد «أم القمر».. السيسي : «التكلفة ضخمة جدًا لخدمة المحاجر وحركة النقل» (فيديو)

جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد

جامعة الأقصر تنهي استعدادها للعام الدراسي الجديد

ضبط 535 مخالفة مرورية في أسوان

ضبط 535 مخالفة مرورية في أسوان