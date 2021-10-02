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صحة السويس تدعو السيدات للتوجه للوحدات الصحية للكشف المبكر على سرطان الثدي

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صحة السويس تدعو السيدات للتوجه للوحدات الصحية للكشف المبكر على سرطان الثدي صحة السويس تدعو السيدات للتوجه للوحدات الصحية للكشف المبكر على سرطان الثدي

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واصلت مديرية الصحة بالسويس أعمالها للكشف المبكر عن سرطان الثدي للسيدات.

وأكدت المديرية، خلال بيان لها، عن استمرار الحملة طوال شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي للتعريف بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي والعلاج بأحدث البروتوكولات العالمية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، حيث ان الكشف المبكر يساعد المرأة في الوصول لنسب شفاء عالية تصل لـ ٩٥%.

وطالبت مديرية الصحة التوجه إلى أقرب وحدة صحية يوميًا عدا الجمعة من 9 صباحًا لـ 3 مساءً.

وأشارت إلى أنه يمكن التعرف على مكان أقرب وحدة عن طريق موقع: www.100millionseha.eg، أو الخط الساخن: 15335.

المصرى اليوم

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