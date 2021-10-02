جامعة سوهاج تشارك في تكريم المتفوقين من أبناء الأطباء بالمحافظة

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شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، في الإحتفالية التي نظمتها مساء اليوم نقابه الأطباء بالمحافظة، وحضرها مجلس النقابة، برئاسة الدكتور محمود فهمي منصور نقيب الأطباء، وذلك لتكريم أبناء الأطباء المتفوقين في شهادة الثانويه العامة والدبلومة الأمريكية.

وعبر عبدالخالق، عن بالغ سروره لحضور ذلك التكريم والتواجد وسط أبنائه، وأولياء أمورهم، مقدما خالص التهنئة للمتفوقين، مشيدا بالجهد المبذول منهم والدور الفعال لأولياء أمورهم في نجاح أبنائهم وتفوقهم.

ووجه عبدالخالق - فى نهاية كلمته - شكره للقائمين على تنظيم هذا التكريم من مجلس نقابة الأطباء بسوهاج.