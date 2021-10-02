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23 أكتوبر.. الفصل في دعوى تطالب الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه

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23 أكتوبر.. الفصل في دعوى تطالب الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه 23 أكتوبر.. الفصل في دعوى تطالب الفنانة رانيا يوسف بتعويض 5 ملايين جنيه

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حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 23 أكتوبر الحالي، للفصل في الدعوى المقامة من الإعلامي العراقي نزار الفارس، ضد الفنانة رانيا يوسف، والتي يطالب فيها بالتعويض بمبلغ 5 ملايين جنيه، بسبب سبه وقذفه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت محكمة جنح قصر النيل قد برأت الفنانة رانيا يوسف من اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد، وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الفارس.

يذكر أن نيابة قصر النيل تلقت بلاغًا ضد «يوسف» بعد تصريحاتها في لقاء تليفزيوني مع «الفارس»، في برنامج «مع الفارس» على إحدى الفضائيات وتحدثت بشكل يجعلها تحت اتهامات جريمة الفعل العلني الفاضح، وأصدرت النيابة قرارًا بإحالة البلاغ للمحاكمة.

المصرى اليوم

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