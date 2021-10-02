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للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021 .. انطلاق تدريبات الأخضر الأولمبي

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للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021 .. انطلاق تدريبات الأخضر الأولمبي للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021 .. انطلاق تدريبات الأخضر الأولمبي

للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا 2021 .. انطلاق تدريبات الأخضر الأولمبي

دشّن السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، اليوم السبت، تدريباته ضمن استعداداته للمشاركة في بطولة كأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021 في الدمام.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم على ملعب نادي القادسية، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، والتي بدأت بتطبيقهم لتمرين الاستحواذ على الكرة، أعقبه مناورة مصغّرة.

ويواصل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا في السادسة من مساء يوم غدٍ الأحد تدريباته على ملعب نادي النهضة، استعدادًا لمواجهة منتخب سوريا الأربعاء المقبل.

المنتخب السعودي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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