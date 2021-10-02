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3 آلاف رصاصة لمدة نصف ساعة فى حفل زفاف بالأردن

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3 آلاف رصاصة لمدة نصف ساعة فى حفل زفاف بالأردن 3 آلاف رصاصة لمدة نصف ساعة فى حفل زفاف بالأردن

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شهد حفل زفاف في الأردن إطلاق أكثر من أكثر من 3 آلاف رصاصة ابتهاجاً بالفرح، ونجا أحد الجيران بأعجوبة.

ونقل موقع «سرايا»الإخباري الأردني إن أحد جيران الحفل ويدعى محمد شهابات، نجا بأعجوبة من رصاصة استقرت بجانبه خلال جلوسه وأسرته في فناء منزله.

وأضا لولا العناية الإلهية لوقعت كارثة، حيث وأثناء جلوسه مع أسرته في فناء المنزل، سمع صوت إطلاق عيارات نارية كثيفة خلال حفل زفاف في إحدى مناطق مرج الحمام، من ضواحي العاصمة عمان، وبعد ذلك الصوت بدقائق استقرت رصاصة في مكان بينه وبين أبنائه.

ونقلت صحيفة «الإمارات اليوم»، قدر شهابات عدد الرصاصات التي أطلقت خلال الحفل بنحو 3 آلاف رصاصة، لكثافة إطلاق العيارات النارية والتي استمرت لنحو نصف ساعة دون انقطاع.

المصرى اليوم

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