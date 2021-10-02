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سفير السويد يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية

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سفير السويد يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية سفير السويد يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية

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زار هوكان ايسجورد، سفير السويد في ، مقر كاتدرائية الأقابط الأرثوذكس بالإسكندرية، السبت، في زيارة دينية للتعرف على معالم الكنيسة التي تعد الأقدم في إفريقيا.

كان في استقبال السفير السويدى والوفد المرافق له، القمص إبرام إميل وكيل عام الكاتدرائية، حيث اصطحبه في زيارة شملت جوانب عديدة ومزارات من الكنيسة، وقدم نبذة عن تاريخ الكنيسة المرقسية، وتم تبادل الهدايا وأخذ بعض الصور التذكارية، وأهدى الوكيل البابوى أيقونة مسار العائلة المقدسة للسفير السويدى تقديرا له.

سفير السويد يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية .. والوكيل البابوى يهديه أيقونة "العائلة المقدسة" (صور)
سفير السويد يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية .. والوكيل البابوى يهديه أيقونة "العائلة المقدسة" (صور)
سفير السويد يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية .. والوكيل البابوى يهديه أيقونة "العائلة المقدسة" (صور)
سفير السويد يزور أقدم كنيسة في أفريقيا بالإسكندرية .. والوكيل البابوى يهديه أيقونة "العائلة المقدسة" (صور)

المصرى اليوم

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