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«رايق ومحدش عاجبه حاله».. أحمد صلاح حسني يتحدث عن الأعزب الأربعيني

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«رايق ومحدش عاجبه حاله».. أحمد صلاح حسني يتحدث عن الأعزب الأربعيني «رايق ومحدش عاجبه حاله».. أحمد صلاح حسني يتحدث عن الأعزب الأربعيني

لاقتراحات اماكن الخروج

وجه الفنان أحمد صلاح حسني نصيحة إلى كل رجل أربعيني غير متزوج، موضحًا أنه يعرف بعض الأشخاص في دائرته حوله تخطوا سن الأربعين ولم يتزوجوا لأن «الوضع بالنسبة ليهم تمام».

وتابع، في تصريحات تلفزيونية، اليوم السبت، أنه لا يمكن إقناع هؤلاء، لكن يتم محاولة شرح الوضع لهم وتقديم النصيحة بشأن أن هناك أشياء جميلة في الحياة ستفوتهم مثل الأسرة ووجود الأبناء والاهتمام.

ورأى أحمد صلاح حسني أن إقناع الأربعيني بالزواج أمر صعب، لأنه يجب عليه أن يكون مقتنعًا من داخله بذلك، مشيرًا إلى أن البعض يحسد الرجل العازب على عدم زواجه لأنه «رايق» ولكن رغم ذلك «محدش عاجبه حاله».

المصرى اليوم

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