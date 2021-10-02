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«الاستفسار من المهن التمثيلية».. أول تعليق للفنان عبدالعزيز مخيون بعد إصابته بـ كورونا

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«الاستفسار من المهن التمثيلية».. أول تعليق للفنان عبدالعزيز مخيون بعد إصابته بـ كورونا «الاستفسار من المهن التمثيلية».. أول تعليق للفنان عبدالعزيز مخيون بعد إصابته بـ كورونا

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أصيب الفنان عبدالعزيز مخيون، بفيروس كورونا المستجد. وكتبت الصفحة الرسمية للفنان، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منشورًا، قائلة: «أيها الأعزاء: أي استفسار بخصوص إصابة الفنان عبدالعزيز مخيون بكورونا يكون من خلال نقابة المهن التمثيلية.. ولكم جزيل الشكر».

يذكر أن الفنان عبدالعزيز مخيون قد شارك مؤخرا في مسلسل «البرنس»، من بطولة محمد رمضان، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، وإخراج محمد سامي.

المصرى اليوم

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