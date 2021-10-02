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سلطنة عمان ترفع حالة التأهب القصوى استعدادا لوصول الإعصار المداري «شاهين» إلى سواحلها

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سلطنة عمان ترفع حالة التأهب القصوى استعدادا لوصول الإعصار المداري «شاهين» إلى سواحلها سلطنة عمان ترفع حالة التأهب القصوى استعدادا لوصول الإعصار المداري «شاهين» إلى سواحلها

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رفعت سلطنة عمان مساء اليوم (السبت) حالة التأهب القصوى استعدادا لوصول الإعصار المداري «شاهين» إلى سواحل البلاد، كما دعت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة سكان المناطق الساحلية إلى مغادرة منازلهم والبقاء في مراكز إيواء محددة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية (الرسمية) وجه سلطان عمان هيثم بن طارق اليوم «بتوفير كل ما من شأنه المحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين أثناء تعرض السلطنة لتأثيرات الحالة المدارية شاهين، والتي نقلها المفتش العام للشرطة والجمارك الفريق حسن بن محسن الشريقي، وذلك خلال ترأسه الاجتماع الاستثنائي للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة مساء اليوم».

وحذرت السلطات العمانية السكان على سواحل السلطنة الممتدة من محافظة جنوب الشرقية إلى محافظة مسندم بضرورة إخلاء المنازل، وقدرت ارتفاع الموج من 8 إلى 12 مترا، مع فيضانات محتملة وامتداد مياه البحر إلى اليابسة في المناطق المنخفضة.

وقررت السلطنة أن يكون يومي (الأحد والاثنين) المقبلين إجازة رسمية للموظفين في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية الأخرى والعاملين في منشآت القطاع الخاص عدا محافظتي ظفار والوسطى، كما قررت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي أن تكون الدراسة عن بعد بالمدارس والجامعات خلال هذين اليومين.

وأوقفت وزارة الصحة عمل مراكز خدمة التطعيم ضد مرض الجديد (كوفيد-19) في مختلف محافظات السلطنة باستثناء محافظتي الوسطى وظفار بداية من يوم غد الأحد حتى إشعار آخر.

وبحسب البيان الثاني لهيئة الطيران المدني (اليوم) حول الإعصار «شاهين» فإن آخر صور الأقمار الاصطناعية توضح استمرار الإعصار في حرکته نحو سواحل السلطنة المطلة على بحر عمان، ويبعد مركز الإعصار عن محافظة مسقط حوالي 200 كم، بينما تبعد أقرب كتلة سحب ركامية 80 كم، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ 64 عقدة (116 كم / ساعة).

وذكر بيان الهيئة أن التأثيرات غير المباشرة للإعصار بدأت على سواحل محافظتي جنوب الشرقية ومسقط بارتفاع للأمواج (3- 5 أمتار) مع تدفق للسحب مصحوبة بأمطار متفاوتة الغزارة، ويتوقع أن تبدأ التأثيرات المباشرة صباح غد الأحد وتكون مصحوبة برياح شديدة السرعة (40 إلى 60 عقدة) وأمطار رعدية غزيرة جدا (200 إلى 500 ملم) تؤدي إلى فيضان أودية في عدة محافظات.

وأكد عبدالله البلوشي أخصائي أرصاد جوية بهيئة الطيران المدني في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية ظهور عين الإعصار وأنه «غير مُنتظم بشكل كامل» ويصل قُطر العين حوالي 70 كم وتبعد العين حوالي 330 كم عن محافظة مسقط.

وأشار البلوشي إلى أن الإعصار يتحرك نحو شمال غرب قرب سواحل بحر عمان، كما تم تسجيل ارتفاع للموج منذ صباح اليوم على السواحل المطلة ما بين مصيرة وصور (تبعد حوالي 300 كلم عن مسقط) ومن صور إلى مسقط ويصل ارتفاعه حوالي المترين ونصف المتر في الوقت الحالي ويتوقع أن يرتفع خلال الساعات القادمة.

المصرى اليوم

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