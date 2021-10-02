تحقيقات العثور على جثة شاب بنهر النيل بالوراق: انتحر لمروره بأزمة نفسية

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، اليوم السبت، ملابسات العثور على جثة شاب بنهر النيل في الوراق.

أفادت التحقيقات بأن الشاب ويبلغ 34 عامًا، مُبلغ بتغيبه عن المنزل بقسم شرطة قصر النيل. وتبينّ أنه أقدم على الانتحار، فقز في النيل، لمروره بأزمة نفسية.

واستمعت النيابة لأسرة الشاب، وصرحت بدفن الجثمان بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

كانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة طافية بنهر النيل. وأُخطرت غرفة عمليات الحماية المدنية، ودفعت بفريق إنقاذ نهري وانتشلت جثة الشاب الثلاثيني يرتدي ملابسه وبها سحجات باليد.