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«نبضك حياة».. احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للقلب

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«نبضك حياة».. احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للقلب «نبضك حياة».. احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للقلب

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نظم مجلس الشباب المصري، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والصحة ماراثون مشي للاحتفال باليوم العالمي للقلب، وذلك من أمام البوابة الرئيسية لدار الأوبرا حتي برج القاهرة، ومن البرج توجه المشاركون إلى مرسى قصر النيل لركوب مراكب شراعية والعودة مرة أخرى وتم رفع خلالها أعلام ، وشعار الحملة "نبضك حياة"، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشباب.

يأتي ذلك الماراثون في سياق الاحتفال باليوم العالمي للقلب تحت شعار “نبضك حياة”، للتوعية بأهمية المشي في تحسين الصحة العامة للمواطنين، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، وتحسين ضغط المريض، كما يعتبر إطلاق الماراثون هو أولى الفاعليات الخاصة بحملة نبضك حياة التي من المقرر لها إطلاقها في كل محافظات الجمهورية للتوعية بعوامل الخطورة بأمراض القلب عن طريق القوافل الطبية التوعوية بجانب الندوات التثقيفية المختلفة والحملات الإعلامية عبر منصات التواصل الاجتماعي.

المصرى اليوم

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