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تحدث محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، عن وضع مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك «الموقوف» من المشاركة في انتخابات القلعة البيضاء، كما كشف حقيقة تأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للأندية المصرية.

وقال محمد فوزي خلال مداخلة هاتفية بأحد البرامج: «سنعود للوائح والقوانين المنظمة لهذا العمل ودراسة أي أسباب تمنع أي عضو من الترشح لانتخابات الزمالك».

وأضاف: «لا صحة لما تردد عن تأجيل انتخابات الجمعيات العمومية للأندية»، مضيفا: «بعض الشائعات بدأت تنتشر خاصة بتأجيل الانتخابات 6 أشهر، وهذا غير صحيح».

وأوضح المتحدث باسم الشباب والرياضة: «وزارة الشباب أخطرت نادي الزمالك ببطلان الدعوة للانتخابات اليوم، وإن شاء الله يستطيع نادي الزمالك بعد ضبط أوضاعه الخاصة بالأعضاء وتسوية مشاكلهم أن يُعلن عن جمعية عمومية وإجراء الانتخابات خلال 60 يومًا، وأن تكون الدعوة لإجراء الانتخابات قبل 31 أكتوبر».