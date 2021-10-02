شروط تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية في سوهاج (تعرف عليها)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، شروط تسكين الطلاب والطالبات الجدد بالمدن الجامعية، وتحديد غدا الأحد ٣ أكتوبر لبدء التقديم الورقي للطالبات.

جاء ذلك اليوم خلال إجتماعه بمجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

وأكد عبدالخالق- خلال الإجتماع- على أهمية تطبيق الإستعدادات الوقائية الخاصة بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ووضع خطط إحترازية وبديلة لإجراءات السكن، تتضمن الإلتزام بإرتداء الكمامات ومراعاة التباعد الإجتماعي والمكاني، والإستمرار في عمليات التطهير والتعقيم لجميع الغرف والممرات والمرافق بالمدن بحرمي الجامعة القديم والجديد.

وأوضح عبدالخالق، أن الإجتماع استعرض الموقف الخاص بتسكين الطلاب القدامى، وحصر الأماكن المتاحة لتسكين الطلاب الجدد، مؤكداً على الإلتزام بالشروط الخاصة بتسكين الطلاب الجدد وأهمها ان يكون الطالب من مواليد ١ أكتوبر ٢٠٠٣ وما بعدها، لافتاً إلى أنه في حالة وجود أماكن شاغرة متبقية سيتم تسكين مواليد شهر أغسطس أو سبتمبر ٢٠٠٣.

ومن جانبها قالت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية، أنه تم تحديد غدا الأحد ٣ أكتوبر، لبدء التقديم الورقي للطالبات، ويوم الإثنين ٤ من نفس الشهر التقديم الورقي للطلاب، إلى جانب تخصيص يوم الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر للتقديم الورقي للمتخلفين من الطلاب والطالبات.

وأضافت زايد، بأن السكن بالمدينة سيكون متاح للمقبولين بالكليات العملية داخل وخارج المحافظة، والكليات النظرية خارج المحافظة فقط، ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الألكتروني في المواعيد المحددة، لافتة إلى أنه من ضمن شروط التسكين أيضاً شرط البعد المكاني والمقدر بمسافة ٣٠ كيلومتر للطلاب، و٢٥ كيلومتر للطالبات من محل إقامتهم إلى مقر كلياتهم.