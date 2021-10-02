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بدء حصاد محصول الأرز بـ«زراعة الاسكندرية» (صور)

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بدء حصاد محصول الأرز بـ«زراعة الاسكندرية» (صور) بدء حصاد محصول الأرز بـ«زراعة الاسكندرية» (صور)

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قال الدكتور محمد بهى الدين، عميد كلية الزراعة في جامعة الإسكندرية بالشاطبى، إنه تم البدء في حصاد محصول الأرز بمزرعة الكلية للعام الحالى 2021/ 2022، والبالغ مساحتها 170 فدان.

وأوضح، توريد معظم المحصول للمدن الجامعية والمستشفيات والمعسكرات كهدف أساسي لقطاع خدمة المجتمع، موجهاً الشكر للدكتور صبحي سلام وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأعضاء هيئة التدريس المشرفين والمشاركين في العملية الإنتاجية، وأحمد شكرى مدير المحطة.

بدء حصاد محصول الارز بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)
بدء حصاد محصول الارز بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)
بدء حصاد محصول الارز بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)
بدء حصاد محصول الارز بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)
بدء حصاد محصول الارز بـ"زراعة الاسكندرية" (صور)

المصرى اليوم

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