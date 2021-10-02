«هيكون في التراب».. إلهام شاهين تطالب بإضافة خانة في «الرقم القومي» للتبرع بأعضاء الجسد

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نشرت الفنانة إلهام شاهين، مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، تعلن فيه التبرع بأعضاء جسدها بعد وفاتها، مطالبة بإضافة خانة للتبرع بأعضاء الجسد بعد الوفاة ببطاقة الرقم القومي.

وقالت شاهين: «أنا أعلن تبرعي بأعضاء جسدي السليمة بعد وفاتي لمن يحتاج ليها، أي إنسان محتاج قلب أو كبد أو كلى أو قرنية أو رئة، إنت ممكن لما تتبرع تفيد ناس كتير مش شخص واحد بس وفي نفس الوقت مش هتخسر حاجة الجسد هينتهي وهياكله الدود هيبقى في التراب».

وأضافت: «بالعكس إحنا كدا بنعمل خير، وبنبقى أكتر إنسانية مع بعض، وبنخفف آلام الآخرين، ومحدش بيطول عمر حد لكن على الأقل بنخفف عنه الألم بنحميه من الحياة التعيسة والأدوية الكتير».

وتابعت: «على فكره قبل ما اقول الكلام ده سألت شيوخ مستنيرة، وقالولي ده حلال جداً، واتقالي منهم كمان هم شخصياً معلنين ده ومتبرعين بأعضاء جسدهم السليمة بعد وفاتهم».

وأكملت: «كل إنسان بيحب الإنسانية وبيحب الخير وبيحب بلده هيعمل ده».

وواصلت: «ياريت الدولة تعملنا خانة في الرقم القومي، يكون مكتوب فيها أنا متبرع، بحيث الإنسان لما يموت حتى لو أهله معملوش ده، يبقى مكتوب في الرقم القومي، وعلى الدولة تستجيب لده وتاخد الجثمان فعلا وتاخد السليم منه».

واختتمت حديثها: «وفي نفس الوقت لازم يكون عندنا بنك لزراعة الأعضاء، ويتشال فيه الأعضاء دي لمن يريد، يارب نقدر كلنا إيدينا في إيدين بعض ونعمل الخير وننشر الحب والمعاني الإنسانية الجميلة بينا وبين بعض».