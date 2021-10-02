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محافظ الشرقية ينعى راعي الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق: امتاز بالحكمة والحنكة والتواضع

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محافظ الشرقية ينعى راعي الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق: امتاز بالحكمة والحنكة والتواضع محافظ الشرقية ينعى راعي الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق: امتاز بالحكمة والحنكة والتواضع

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نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الأب سمعان صبحي راعي الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، والذى وافته المنيه اليوم.

وقدم المحافظ خالص التعازى للإخوة الأقباط داخل المحافظة وخارجها، مؤكداً أن الراحل حرص على توطيد العلاقات بين المسلمين والأقباط، وكان دائما متواجد معنا في كافة المناسبات والإحتفالات القومية والدينية على أرض المحافظة.

وقال محافظ الشرقية إننا بوفاة الأب سمعان صبحي، فقدنا قيمة وقامة دينية ووطنية عظيمة ،حيث كان يمتاز بالحكمة والحنكة والتواضع، وعاش عمره في خدمة أبناء الكنيسة وحب الآخر.

وأكد محافظ الشرقية أن العلاقة بين المسلمين والاقباط ستظل قوية غير قابلة للتغيير، مؤكدا أننا أبناء وطن واحد تجمعنا أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك، للنهوض بمصرنا الغالية لاستعادة مكانتها اللائقة بين الأمم، داعيا المولي عزو جل ان يحفظ وشعبها من كل مكروه وسوء.

المصرى اليوم

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