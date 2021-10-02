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ملك الأردن يوجه باتخاذ إجراءات عفو عن جميع قضايا التطاول عليه

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ملك الأردن يوجه الحكومة باتخاذ إجراءات عفو عن جميع قضايا التطاول عليه ملك الأردن يوجه باتخاذ إجراءات عفو عن جميع قضايا التطاول عليه

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أمر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم، حكومة بلاده بالسير في إجراءات منح عفو خاص عن المحكومين بجميع القضايا المتعلقة بالتطاول تحت ما يعرف بـ«إطالة اللسان» على الملك، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي.

وجاء في البيان أن «الملك عبدالله الثاني وجَّه بدراسة جميع القضايا المتعلقة بإطالة اللسان، خلافًا لأحكام المادة الـ195 من قانون العقوبات، التي صدر بها أحكام قطعية، والسير بإجراءات منح عفو خاص للمحكوم عليهم في هذه القضايا»، وفقًا لـ«فرانس 24«.

وستعمل المحاكم بدءًا من غد على دراسة القضايا والقرارات القطعية كافة الصادرة عنها من قِبل محاكم الاستئناف، والمتعلقة بتهمة إطالة اللسان؛ وذلك لتنفيذ التوجيهات الملكية بهذا الأمر.

وتنص المادة الـ195 من قانون العقوبات على عقوبة، تتراوح بين السجن سنة واحدة والسجن ثلاث سنوات لمن يدان بإطالة اللسان على مقام الملك شفويًّا أو خطيًّا أو إلكترونيًّا، أو أرسل صورة أو رسمًا هزليًّا بأي شكل يمس كرامته.

وورد في المادة الـ38 من الدستور الأردني أن «للملك حق العفو الخاص، وتخفيض العقوبة. أما العفو العام فيُقرَّر بقانون خاص«.

المصرى اليوم

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