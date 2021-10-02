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رئيس الدستورية العليا لـ منتقدي حقوق الإنسان : «التزموا الصمت»

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رئيس الدستورية العليا لـ منتقدي حقوق الإنسان : «التزموا الصمت» رئيس الدستورية العليا لـ منتقدي حقوق الإنسان : «التزموا الصمت»

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قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الرئيس عبدالفتاح أول من عمل على تنفيذ الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية، حيث أتخذت الإجراءات لتعيين المرأة في النيابة العامة ومجلس الدولة.

وأشار «مرعي»، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، إلى أن الرئيس السيسي يقدر المرأة، ويعمل جاهدا على استقرار حقوقها، وأن تتولى أعلى المناصب، موجها رسالة لمن يتحدثون عن حقوق الإنسان في ، قائلا: «الزموا الصمت خير لكم.. فمصر من أوائل الدول التي تحترم حقوق الإنسان».

وأضاف المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن من يأتي إلى مصر يزور المعابد المصرية يجد رمز العدالة على جدرانها، متابعة أن مصر دولة عريقة وقديمة وعرفت القضاء في وقت كانت كل دول العالم لا تعرف التنظيم ولا القضاء.

المصرى اليوم

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