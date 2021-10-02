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بشأن الوضع الوبائي.. وزير التعليم العالي يوجه رسالة للمصريين عن شدة حالات كورونا وانتشارها

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بشأن الوضع الوبائي.. وزير التعليم العالي يوجه رسالة للمصريين عن شدة حالات كورونا وانتشارها بشأن الوضع الوبائي.. وزير التعليم العالي يوجه رسالة للمصريين عن شدة حالات كورونا وانتشارها

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قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن شدة حالات كورونا وانتشارها ملحوظ خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت توسع في حملة اللقاحات على مستوى الجمهورية.

وتابع عبدالغفار في تصريحات تلفزيونية، السبت: « لازالت في المنطقة الآمنة بالنسبة لوضع كورونا الوبائي، مشيرا إلى أن الزيادة مسيطر عليها من خلال عدد الأسرة الشاغرة في العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي.

وذكر أن الفترة الحالية تشهد الاستعداد لإجراء المرحلة الأولى والثانية من الاختبارات الإكلينيكية للقاح المصري المنتج، من خلال المركز القومي للبحوث، مشيرًا إلى أن اللقاح وصل لدرجة متقدمة جدًا، ولكن هيئة الأجواء المصرية هي من تتيح الدراسات الإكلينيكية، لكي يخرج اللقاح إلى النور.

وأشار إلى أن النتائج الأولية للقاح المصري مبشرة جدًا، لافتَا إلى أن جميع الدراسات مبشرة من حيث الفاعلية والأمان، والميزة في هذا اللقاح أنه يعمل على الذي أصاب المصريين.

المصرى اليوم

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