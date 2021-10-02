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بدء تسكين الطلاب بمدن جامعة الإسكندرية 6 أكتوبر (تفاصيل)

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بدء تسكين الطلاب بمدن جامعة الإسكندرية 6 أكتوبر (تفاصيل) بدء تسكين الطلاب بمدن جامعة الإسكندرية 6 أكتوبر (تفاصيل)

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وافق الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، على تسكين الطلاب القدامى بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022/2021، وفق جدول جرى إعداده يبدأ من يوم الأربعاء المقبل 6 اكتوبر الجارى.

وجاء جدول التسكين كالتالى: تسكين الطلبة والطالبات القدامى بالمدينة الحاصلين على تقدير إمتياز: يوم الأربعاء الموافق 2021/10/6، وتسكين الطلبة والطالبات القدامى بالمدينة الحاصلين على تقدير جيد جداً: يوم الخميس الموافق 2021/10/7، وتسكين الطلبة والطالبات المستجدين والمنقطعين الحاصلين على تقدير إمتياز: يوم السبت الموافق 2021/10/9، وتسكين الطلبة والطالبات من المحافظات النائية والمنقولين إستثناءاً من شرط التقدير: يوم الإثنين الموافق 2021/10/11، كما يسري العمل بدور الضيافة طلبة وطالبات بنفس المواعيد المذكورة .

وتبدأ التغذية للطلبة الطالبات من الفئات السابقة إعتباراً من السبت 2021/9/16 .

وذكرت الادارة العامة للمدن، أنه على الطلاب المتقدمين بإلتماسات طبية للتسكين بالمدن الجامعية للعام الجامعي 2022/2021، تم تحديد مواعيد الكشف الطبي للطلبة والطالبات يومي الثلاثاء والأربعاء 5و6 أكتوبر الجارى على النحو التالي: الكشف للطلبة بعيادة مدينة سموحة طلبة يومي الثلاثاء والأربعاء 2021/10/6،5 , بحسب كشوف محدد بها الأسماء لكل يوم وساعة التواجد، والكشف للطالبات بعيادة مدينة الشاطبي قديم يومي الثلاثاء والأربعاء 2021/10/6,5 , بحسب كشوف محدد بها الأسماء لكل يوم وساعة التواجد .

المصرى اليوم

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