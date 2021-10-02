وزير العدل يكشف عن خدمة جديدة بشأن رفع الدعاوى: لدينا حوالي 400 محكمة

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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع خطة لتطوير منظومة القضاء بأحدث التكنولوجيا وقاموا بالعمل على تنفيذها بالفعل، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال اجتماع الهيئات القضائية على توفير الدعم الكامل من أجل المنظومة القضائية.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية، السبت، أنه أصبح حاليا متاح في المحاكم القدرة على رفع الدعاوي عن بعد، كما أصبح متاح إجراء المحاكمات عن بعد عبر الفيديو كونفرانس. وأشار وزير العدل إلى أن مشروع تأمين وثائق ومحررات وزارة العدل من خلال طباعتها على نماذج مؤمنة يمنع تزويرها.

وفي سياق آخر قال وزير العدل: «نعمل على ميكنة منظومة الشهر العقاري في مصر ونأمل في الانتهاء من الميكنة العام المقبل، وأدخلنا تطبيقات حديثة للشهر العقاري كي يتمكن المتعامل من إنهاء معاملاته إلكترونيا».

واكمل عمر مروان: «لدينا حوالي 400 محكمة وتم الانتهاء من رفع كفاءة 329 محكمة ويتم إدخال البنية التحتية التكنولوجية، مضيفا: «كم كبير من المحاكم تم الانتهاء من تطويرها بالكامل».