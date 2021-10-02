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تفريق المتظاهرين في تشاد

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تفريق المتظاهرين في تشاد تفريق المتظاهرين في تشاد
استخدمت الشرطة التشادية الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة ضد المجلس العسكري الحاكم ضمت مئات الأشخاص، ونظمت أمام مقر حزب معارض في نجامينا بناء على دعوة المجتمع المدني، كما أفاد مراسل في وكالة فرانس برس.

وسمحت السلطات بتنظيم تظاهرة «واكيت تاما» وهو تحالف بين أحزاب معارضة والمجتمع المدني، لكنها طالبت بأن تكون على طريق مختلف.

وقال المعارض سوكسيه ماسرا لوكالة فرانس برس إن الطريق الذي أعطي الإذن لسلوكه خلال التظاهرة في وسط المدينة «بعيد جدا عن قاعدتنا ومن الصعب جمع كافة المشاركين في هذا المكان»، وسرعان ما تمكنت وحدة كبيرة من الشرطة من تفريق المتظاهرين الذين عادوا وتجمعوا أمام مقر ترانسفورمرز، الحزب السياسي لماسرا.

وقال الناطق باسم الشرطة بول مانغا في تصريح لوكالة فرانس برس «لم يتم الالتزام بالمسار المحدد، لقد تجمعوا في مكان غير المكان المصرح به».


الوطن السعودية

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