بطول 3 كيلومترات.. بدء تطهير وإزالة التعديات على ترع ومصارف عزبة محسن بالإسكندرية (صور)

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أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إشارة بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات بالترع والمصارف بطول 3 كم على طريق ميرزا بعزبة محسن بنطاق حى المنتزه أول، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بحل مشاكل نواتج تطهير المجاري المائية على مستوى الجمهورية.

وأوضح محافظ الإسكندرية أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تطوير وتطهير الترع والمصارف. تم اليوم بدء تنفيذ المبادرة بطول 3 كم بطريق ميرزا بعزبة محسن.

وأضاف أنه جاري الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة عزبة محسن بإجمالي تكلفة ١٠٨ مليون جنيه تنفيذاً للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لمجلس الوزراء.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة مجتمعية لنظافة المنطقة للحفاظ على مكتسبات عملية التطوير التي تمت بعزبة محسن. مؤكداً أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال أنه يتم تطوير المنطقة بتلك التكلفة والاستمرار بتواجد تلك المخالفات.

وكلف المحافظ رئيس حي المنتزة أول بالتنسيق مع شركة نهضة مصر وجميع الجهات المعنية للمتابعة المستمرة لحالة الترعة والمصارف والتأكد من عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى. بالإضافة إلى زيادة عدد صناديق القمامة وتوجيه المواطنين بضرورة الإلتزام بعدم رمي المخلفات بالترع حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

جاء ذلك بحضور اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، والمهندس إبراهيم عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالإسكندرية، والمهندسة رشا شوقي مدير الرصد البيئى، وعادل جابر رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة، وجميع الجهات المختصة.

بطول 3 كيلومتر .. بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات على ترع ومصارف عزبة محسن في الإسكندرية (صور)

بطول 3 كيلومتر .. بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات على ترع ومصارف عزبة محسن في الإسكندرية (صور)

بطول 3 كيلومتر .. بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات على ترع ومصارف عزبة محسن في الإسكندرية (صور)

بطول 3 كيلومتر .. بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات على ترع ومصارف عزبة محسن في الإسكندرية (صور)

بطول 3 كيلومتر .. بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات على ترع ومصارف عزبة محسن في الإسكندرية (صور)

بطول 3 كيلومتر .. بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات على ترع ومصارف عزبة محسن في الإسكندرية (صور)

بطول 3 كيلومتر .. بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات على ترع ومصارف عزبة محسن في الإسكندرية (صور)

بطول 3 كيلومتر .. بدء أعمال تطهير ورفع كفاءة وإزالة التعديات على ترع ومصارف عزبة محسن في الإسكندرية (صور)