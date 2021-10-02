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أرسنال يتعادل سلبيًا مع برايتون ويحرمه من صدارة الدوري الإنجليزي

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أرسنال يتعادل سلبيًا مع برايتون ويحرمه من صدارة الدوري الإنجليزي أرسنال يتعادل سلبيًا مع برايتون ويحرمه من صدارة الدوري الإنجليزي

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حسم التعادل السلبي نتيجة لقاء برايتون أند هوف البيون ضد نظيره أرسنال في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 2-10-2021 على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

تبادل الفريقان السيطرة على أحداث المباراة حيث تسيد برايتون أحداث الشوط الأول وأضاع العديد من الفرص، فيما أحدثت تغييرات ارتيتا مدرب أرسنال الفارق في الشوط الثاني وظهرت سيطرة الفريق إلا أن تألق حارسي المرمى ومدافعي الفريقين أخرج المباراة بالتعادل السلبي.

بهذه النتيجة رفع برايتون رصيده إلى النقطة 14 في المركز الثالث وكان سيتقاسم صدارة الدوري الإنجليزي مع تشيلسي حال فوزه اليوم، فيما حقق أرسنال أول تعادل له هذا الموسم (لعب 7: خسر 3، وفاز 3، وتعادل اليوم)، ورفع رصيده إلى النقطة 10 في المركز التاسع.

ولمتابعة مشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم السبت 2-10-2021 اضغط هنــــــا

فريق برايتون - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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