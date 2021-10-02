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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليقا على احتفالية يوم القضاء المصري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس أكد عدم التدخل في شؤون القضاء مطلقا في اجتماعه مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية .

وأضاف عمر مروان في في تصريحات تلفزيونية، السبت: «الرئيس السيسي يوفر كل الدعم المادي والمعنوي لتطوير المنظومة القضائية».

وتابع عمر مروان: «يتم العمل على تطوير المنظومة القضائية والرئيس السيسي وضع خطة لتطوير منظومة القضاء بأحدث الأساليب التكنولوجية وقمنا بالعمل على تنفيذها».

واكمل عمر مروان: «المرأة حصلت على مكانتها في السلطة القضائية كاملة في النيابة العامة ومجلس الدولة، وهذا الأمر تاريخي وغير مسبوق».