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وزير العدل: الرئيس أكد عدم التدخل في شؤون القضاء

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وزير العدل: الرئيس السيسي أكد عدم التدخل في شؤون القضاء وزير العدل: الرئيس أكد عدم التدخل في شؤون القضاء

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قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، تعليقا على احتفالية يوم القضاء المصري بحضور الرئيس عبدالفتاح ، إن الرئيس أكد عدم التدخل في شؤون القضاء مطلقا في اجتماعه مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية .

وأضاف عمر مروان في في تصريحات تلفزيونية، السبت: «الرئيس السيسي يوفر كل الدعم المادي والمعنوي لتطوير المنظومة القضائية».

وتابع عمر مروان: «يتم العمل على تطوير المنظومة القضائية والرئيس السيسي وضع خطة لتطوير منظومة القضاء بأحدث الأساليب التكنولوجية وقمنا بالعمل على تنفيذها».

واكمل عمر مروان: «المرأة حصلت على مكانتها في السلطة القضائية كاملة في النيابة العامة ومجلس الدولة، وهذا الأمر تاريخي وغير مسبوق».

المصرى اليوم

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